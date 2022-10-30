В Кингисеппе «по горячим следам» задержали пьяного извращенца, домогавшегося в коммуналке до несовершеннолетней соседки

В Кингисеппском районе Петербурга на юную работницу кафе напал нетрезвый сосед в коммунальной квартире. Мужчину задержали «по горячим следам».

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 октября в полицию обратилась менеджер кафе «Додо Пицца» с сообщением о том, что в съемной квартире 17-летнюю сотрудницу пытались изнасиловать.

Прибывшие на место правоохранители опросили девушку, которая пояснила, что около 16 часов пьяный сосед по коммунальной квартире дома по улице Воровского совершил в отношении нее развратные действия. После этого пострадавшая покинула квартиру и прибежала на работу.

Нападавшего задержали «по горячим следам» в комнате коммунальной квартиры — им оказался безработный местный житель 37-и лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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