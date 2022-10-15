Принудительно лечившийся у психиатра знакомый из соцсетей надругался над 14-летней школьницей на проспекте Художников

В Выборгском районе Петербурга на школьницу напал извращенец-рецидивист, силой склонивший ее к интиму в собственной квартире. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 28 октября в полицию обратился 40-летний петербуржец с заявлением о том, что в период с 1 июня по 1 августа его 14-летнюю дочь силой склонили к интиму. Правоохранители выяснили, что малознакомый школьнице 27-летний мужчина, с которым она познакомилась в соцсети Вконтакте, силой принудил ее к разврату в собственной квартире на проспекте Художников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли задержать подозреваемого — его доставили в следственный отдел Выборгского района.

Выяснилось, что задержанный был ранее судим по двум статьям УК РФ, включая кражу и половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — за это преступление мужчина должен был принудительно наблюдаться и проходить лечение у врача-психиатра.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статье 131 УК РФ (изнасилование).

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