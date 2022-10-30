Неизвестный пешеход погиб под колесами двух нарушителей ПДД на трассе «Кингисепп-Манновка»

Неизвестный пешеход погиб под колесами двух нарушителей ПДД на трассе «Кингисепп-Манновка»
Фото: unsplash

В Кингисеппском районе Петербурга неизвестного мужчину, шедшего по трасе, по очереди сбили два автомобиля. Оба водителя в 2022 году привлекались к ответственности за нарушения ПДД в общей сложности 13 раз.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 29 октября на автодороге «Кингисепп-Манновка» водитель, 25-летний житель Дагестана, двигаясь от Кингисеппа совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода — неустановленного мужчину, на вид 35-40 лет.

После первого столкновения мужчину снова сбил житель Кронштадта на ВАЗе. В результате ДТП неустановленный пешеход скончался на месте происшествия.

Сообщалось, что оба водителя в 2022 году уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД, причем, первый водитель имел 10 административок, а второй — только 3.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пьяный житель Московской области насмерть раздавил ростовчанина бытовкой на грузовой стоянке в Шушарах.

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