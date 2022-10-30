Петербургские рестораторы поставили крупные проекты на паузу в надежде пережить тяжелые времена

Инвесторы Петербурга остановили крупные ресторанные проекты, ожидая лучших времен.

По информации Делового Петербурга, в Северной Столице сильно замедлились темпы роста оборота городской сферы общественного питания, причем, положительная динамика была достигнута только за счет январского роста. По мнению экспертов, неоправданным риском сейчас является инвестирование в крупные ресторанные проекты в нынешнее время.

По словам председателя комитета по общественному питанию «Деловой России» Максима Жукова, сейчас можно считать необдуманным не только запуск проектов в высоком ценовом сегменте, но и вообще любой вход в ресторанный бизнес.

Эксперт Никита Ананьев отметил, что во всех стрессовых ситуациях покупательский спрос начинает лихорадить, но люди не могут отказаться от еды ни при каких обстоятельствах. Тем не менее дорогие рестораны всегда острее чувствуют любые изменения. По его словам, с точки зрения бизнеса наибольшей проблемой сейчас является невозможность планирования и отсутствие понимания, что будет завтра.