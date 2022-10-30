Бизнесмен Пригожин анонсировал создание «ЧВК Вагнер-центра» в Петербурге

Пригожин прокомментировал создание «ЧВК Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге. Если проект будет успешен, такие центры могут появиться и в других городах России.

По данным пресс-службы «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин анонсировал в соцсетях создание в Петербурге «ЧВК Вагнер-центра» для развития оборонных технологий России. В центре смогут бесплатно разместиться изобретатели, проектировщики и ИТ-специалисты, готовые повышать обороноспособность страны.

«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» — является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», — привела пресс-служба слова Пригожина.

Бизнесмен отметил, что в случае, если запуск этого проекта пройдет успешно, руководство ЧВК рассмотрит возможность открытия филиалов в других регионах страны.

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