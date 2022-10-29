РПЦ попросила Смольный отдать половину корпуса факультета социальных технологий РАНХиГС

РПЦ попросила Смольный отдать половину учебного корпуса РАНХиГС на Черняховского, который раньше был богадельней и принадлежал Крестовоздвиженской церкви.

На официальном сайте КИО Петербурга появилось заявление от представителей РПЦ, который обратились к председателю комитета имущественных отношений с просьбой передать в собственность Крестовоздвиженского Казачьего собора на Лиговском проспекте часть здания на улице Черняховского, 6/10, лит. А.

В заявлении указывается, что здание богадельни, в котором сейчас располагается факультет социальных технологий РАНХиГС, было построено на земле Крестовоздвиженской церкви в конце XIX века как Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии.

По данным Региональной информационной системы об объектах недвижимости и землеустройства, площадь помещений, которые РПЦ хочет получить в собственность составляет 2,9 тыс. м2, а общая площадь здания — 4,7 тыс. м2. Сейчас в здании ежедневно обучаются порядка 2 тыс. студентов. Представители вуза упомянули, что когда-то на реконструкцию здания потратили свыше 100 млн рублей.