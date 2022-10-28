Из-за планируемой застройки «Нарвской заставы» в Петербурге возбудили уголовное дело

Из-за планируемой застройки &#171;Нарвской заставы&#187; в Петербурге возбудили уголовное дело
Из-за планируемой застройки "Нарвской заставы" в Петербурге возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После жалобы петербуржцев на действия Смольного и компании-застройщика по реновации района Нарвской заставы было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Планируется снос целого квартала неаварийных домов.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, 12 октября представительница инициативной группы на личном приеме у зампредседателя СК Александра Клауса объяснила положение дел.

По словам женщины, строительная компания, которая выкупила земельный участок, начала настаивать на выселении почти 500 местных жителей из квартир, но в тоже время не хочет предоставить постоянное жилье в границах той же административной территории. Кроме того, речи не идет даже о компенсации.

В результате доследственной проверки специалистами было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, некоторые сотрудники правительства Петербурга еще в 2010 году организовали заключение договора между комитетом по управлению городским имуществом и ООО «СПб Реновация», в тот момент снос исторических зданий Кировского района стал теоретически возможен. После этого договор продлили до 2029 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала 2022 года петербургские власти заметно начал притеснять градозащитную среду города.

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