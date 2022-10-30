К Новому году на Крымском мосту могут заново запустить автомобильное движение

К Новому году на Крымском мосту могут заново запустить автомобильное движение
Фото: Wikipedia

Движение по поврежденной автомобильной части Крымского моста могут запустить к Новому году из-за того, что рабочие восстанавливают разрушенные участки с опережением графика.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что работы по восстановлению автомобильной части Крымского моста ведутся с опережением графика, поэтому движение могут запустить уже к Новому году.

«Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта поврежденная нитка начнет работу даже раньше, чем декларировалось», — заявил Константинов.

По словам главы Госсовета Крыма, на объекте трудятся около 400 человек. По уцелевшей ветке в штатном режиме осуществляется проезд пассажирского транспорта.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Крымский мост планируется восстановить до 1 июля следующего года.

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