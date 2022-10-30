США и Китай профинансировали создание боевых голубей-киборгов для военных миссий и поисково-спасательных операций

В Китае ученые превратили живого голубя в боевой дрон, подключив контроллер напрямую к мозгу птицы.

По данным MK.RU, агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Народно-освободительная армия Китая профинансировали создание голубя-киборга.

Так китайские ученые превратили живую птицу в дрон, прикрепив к спине пернатого солнечную панель размером примерно с экран смартфона, а к голове — специальный контроллер, который посылал в мозг сигналы, стимулирующие нервы. Благодаря этому птицей можно управлять как беспилотником.

Преимущество изобретения заключается в том, что в таком виде птицы способны летать до 2 часов в то время, как обычные коммерческие дроны не способны столько находиться в воздухе.

Как отметил анонимный исследователь в области робототехники животных, эта технология управления мозгом имеет большое потенциальное значение в военных миссиях. Голубей-киборгов потенциально можно использовать в поисково-спасательных, разведывательных и антитеррористических операциях.

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