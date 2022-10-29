Орнитолог прокомментировал жуткое появление зомби-голубей в Британии

В Британии заметили зомби-голубей, неестественно себя ведущих и пугающих прохожих. Орнитолог Рязанов оценил вероятность заражения человека этим странным вирусом.

По информации телеканала 360, сотрудники приюта для животных, расположенного на острове Джерси в проливе Ла-Манш, засняли на видео голубей, ходящих кругами с искривленными шеями. За последние несколько недель так называемая «болезнь Ньюкасла», поражающая все больше и больше пернатых.

Орнитолог, кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Рязанов объяснил, что болезнь Ньюкасла известна достаточно давно и относится к парамиксовирусам, к которым также относятся и чума крупного рогатого скота, корь, свинка, а также ряд других заболеваний.

«Что касается болезни Ньюкасла, это действительно очень серьезное, можно сказать, страшное заболевание, которое поражает птиц. Прежде всего, оно известно по домашним птицам, так как наносит ущерб сельскому хозяйству», — отметил эксперт.

По словам эксперта, такой эффект поражения центральной нервной системы вызывает судороги, различные хаотичные движения. Подобные симптомы как раз наблюдаются у больных птиц в Британии. Человек этим заболеванием также может заразиться, особенно рискуют работники птицефабрик.

«В случае с человеком болезнь протекает в более легкой форме, причем так что он, в принципе, может даже не понять причину плохого самочувствия, поскольку невысокая температура может быть связана с простудным заболеванием», — рассказал Андрей Рязанов.

Кроме того, у маленьких детей могут возникнуть поражения центральной нервной системы и конъюнктивит от общения с зомби-птицами.