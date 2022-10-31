Неизвестный поджигатель попытался спалить храм «Андрея Первозванного» в поселке Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти загадочный злоумышленник попытался поджечь храм. Святое место устояло против козней пиромана.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 30 октября в полицию обратился 52-летний настоятель храма «Андрея Первозванного» с заявлением о том, что неизвестный попытался поджечь здание храма в поселке Васильево на улице Ленинградской.

В результате поджога никто не пострадал. Специалисты обнаружили, что обгорела часть наружной стены, а также сломаны ворота входа на мост, ведущие к храму. Следы гари на стене храма обнаружил 42-летний сторож. Настоятель храма уточнил, что конфликтов ни с кем не имел, поэтому личность поджигателя остается под завесой тайны.

Видеонаблюдение на месте поджога отсутствовало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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