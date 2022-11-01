В Шушарах в квартире нашли избитый мужской труп: подозревают рецидивиста

В Шушарах в квартире нашли избитый мужской труп: подозревают рецидивиста
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В квартире в Шушарах нашли мертвым мужчину. Подозревают рецидивиста.

В понедельник, 31 октября, в полицию Пушкинского района Петербурга поступила информация, что в квартире дома 12 на территории Ленсоветовский в Шушарах обнаружен труп мужчины. на вызов выехали правоохранители.

Как стало известно Gazeta.SPb, в квартире полиция обнаружила мертвым 32-летнего мужчину. На теле зафиксированы следы насильственной смерти — многочисленные ссадины и кровоподтеки на голове, сломан нос. На месте происшествия задержали подозреваемого. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности. Его поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из квартиры с трупом избитого мигранта на Костюшко в отделение полиции увезли троих человек. В Московском районе Петербурга в одной из квартир, полной мигрантов, нашли труп избитого мужчины. Одного из подозреваемых задержали.

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