Из квартиры с трупом избитого мигранта на Костюшко в отделение полиции увезли троих человек

В Московском районе Петербурга в одной из квартир, полной мигрантов, нашли труп избитого мужчины. Одного из подозреваемых задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 28 октября от диспетчера службы 03 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Костюшко найден труп в квартире.

По прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили в 3-х комнатной квартире дома по улице Костюшко труп 30-летнего гражданина Узбекистана с множественными гематомами головы и различных частей тела.

Из этой же квартиры в отделение полиции доставили троих граждан Узбекистана — в их отношении составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, задержали одного из подозреваемых в совершении преступления — им оказался 48-летний житель Узбекистана, прибывший в Россию с целью работы. Другого подозреваемого полиция объявила в розыск.

Труп направили в морг для установления причины смерти, а с места преступления изъяли следы пальцев рук, биоматериалы и одежду.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 111 части 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Сясьстрое судимого за убийство мужчину снова могут посадить за аналогичное преступление.