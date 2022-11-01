Джигурда высказался об артистах, покинувших Россию

Шоумен Джигурда рассказал, что думает об уехавших из России звездах. Он считает, что судить их не надо.

Актер, шоумен, поэт и певец Никита Джигурда высказался о российских звездах, решивших уехать из России после начала специальной военной операции. Артист считает, что это показатель того, кто из них является патриотом.

Как сообщают «Аргументы и факты», Джигурда считает, что большая часть уехавших людей просто «заблудилась». По его мнению, данная ситуация — своеобразный экзамен и на духовную зрелось и верность. Артист отметил, что судить уехавших звезд не надо, так как они «сами себя приговорили, сами от себя отсекли огромную часть людей, любивших их творчество».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что раскрыты подробности неудавшегося ограбления банка актером сериала «Улицы разбитых фонарей». Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов, обвиняемый в разбое, рассказал, почему он пришел в банк с пистолетом, и как на самом деле все произошло.