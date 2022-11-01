В Смольном требуют снести самострой с фитнес-клубом на Ушинского

На Ушинского хотят снести самострой с фитнес-клубом. На его мести должен был быть теннисный корт.

Администрация Петербурга потребовала снести самовольно построенное здание на улице Ушинского. На данный момент там расположен тренажерный зал «Алекс Фитнес». Оно было построено под видом теннисного корта. Иск подал комитет по контролю за имуществом.

Как сообщает «Деловой Петербург», в 2010 году территория была отдана под объекты физкультуры и спорта, а уже в 2011 году ее арендовал «Ракетлон». Компания должна была возвести «спортивный комплекс теннисного направления». Но в 2014 году там появился фитнес-клуб «Алекс Фитнес».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга потребовали снести два здания в яхт-клубе на Петровской косе. Комитет по контролю за имуществом подал в суд на ООО «Аврора» с требованием в течение 30 дней снести за счет компании самовольные постройки на Петровской косе, 9.