Власти Петербурга потребовали снести два здания в яхт-клубе на Петровской косе

Комитет по контролю за имуществом подал в суд на ООО «Аврора» с требованием в течение 30 дней снести за счет компании самовольные постройки на Петровской косе, 9.

Осенью 2021 года «Аврора» выкупила десятки построек на косе у Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов. Иск был подан в сентябре, позже чиновникам удалось добиться запрета на регистрацию каких-либо действий Росреестром на эти постройки, передает Деловой Петербург.

Отмечается, что спорные постройки расположены в центре территории яхт-клуба. Постройки используются как банкетные рестораны. В частности, в одном из зданий находится гастроклуб «Синяя рыба».

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