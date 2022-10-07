Российские магазины OBI могут сменить название на HOBI или OBBI

Российские магазины OBI могут сменить название на HOBI или OBBI
Фото: скриншот google.карты

Российские магазины немецкой сети OBI могут сменить название. Они готовятся к ребрендингу.

Российские магазины сети могут переименовать в HOBI или OBBI. По условиям соглашения с немецкой стороной, ребрендинг должен завершиться в течение полугода после передачи активов, передает Коммерсантъ.

В Роспатенте в конце сентября были обнаружены заявки на регистрацию новых товарных знаков. Собственники российской сети OBI также зарегистрировали новый домен h-obi.ru. В компании подтвердили, что рассматривают различные сценарии развития бизнеса.

Отмечается, что окончательно сеть будет переименована не ранее 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что крупные торговые сети Петербурга будут бесплатно раздавать еду.

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