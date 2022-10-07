Крупные торговые сети Петербурга будут бесплатно раздавать еду

В Петербурге две крупные торговые сети запустят программу «фуд-шеринга», то есть бесплатной передачи продуктов нуждающимся. Магазины будут раздавать еду с истекающим, но еще не истекшим сроком годности.

В Петербурге на первом этапе к проекту подключено несколько магазинов «Перекресток» в Московском районе и до конца октября программа начнет работать в торговой сети «Магнит», передает РБК.

Проект запущен совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Работники «Перекрестка» и «Магнита» ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1−2 дней. Волонтеры фонда будут раздавать продукты нуждающимся: одиноким пенсионерам и многодетным семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Со временем к хлебобулочным изделиям добавится бакалея: крупы, консервы, а также фрукты и овощи.

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