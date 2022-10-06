Биолог Глазков посоветовал отказаться от употребления грибов-гигантов

Употребление грибов-гигантов может нанести ущерб здоровью, считает биолог Павел Глазков.

По словам специалиста, большие грибы могут быть старыми и нанесут существенный вред организму. Опасность связана с тем, что грибы впитывают окружающие их вещества как губки. Чем старше он становится, тем больше вредных элементов в нем накапливается. Это относится даже к традиционным съедобным видам грибов, передает телеканал Санкт-Петербург.

Один из таких грибов обнаружили ранее в Приозерском районе. Петербурженка, которая обнаружила двухкилограммового гиганта поделилась фотографиями в социальных сетях. Как отметил Глазков, подобные случаи всегда интересны, однако готовить такие грибы их опасно.