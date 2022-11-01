Юрист рассказал о самых популярных способах обмана покупателей в магазинах

Юрист рассказал о самых популярных способах обмана покупателей в магазинах
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Специалист рассказал об уловках и проколах сотрудников магазина. Есть ряд способов обмана покупателей.

Юрист Антон Недзвецкий рассказал о самых популярных способах обмана покупателей в магазинах. Оказалось, что россияне могут потратить лишние деньги из-за уловок или оплошностей некоторых сотрудников магазинов. Самый распространенный способ — несоответствие между итоговой стоимостью продукта и ценником.

В эфире радио Sputnik председатель правления Московского общества защиты потребителей Недзвецкий пояснил, что нередко покупатель на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Также позиция может быть пробита дважды. Более того, кассир может пробить товар, который человек не покупал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юрист предупредила россиян о штрафе за хранение детской коляски в подъезде. Юрист Кудерко рассказала, какой штраф получат россияне за хранение детской коляски в собственном подъезде. Нарушителей могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей.

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