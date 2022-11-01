«Мюзик-Холл» в Петербурге планируют обновить за 9,5 млрд рублей

«Мюзик-Холл» в Петербурге планируют обновить за 9,5 млрд рублей
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В Петербурге «Мюзик-Холл» обновят за 9,5 млрд рублей. Соответствующие данные появились на сайте госзакупок.

Здание, в котором расположен театр «Мюзик-Холл» в Петербурге обновят за 9,5 млрд рублей. Планируется проведение реконструкции. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

В здании, в котором планируют провести ремонтные работы, будут использовать для постановки спектаклей, мюзиклов и проведения концертов «без изменения функционального назначения». Реконструкцию решили осуществить в связи с тем, что залы, сценическое и прочее оборудование устарели. Также 25% зрительских мест в Большом зале не позволяют полностью увидеть сцену.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на двух линиях Васильевского острова завершилась реконструкция наружного освещения. В Петербурге на 1-й и Кадетской линиях Васильевского острова завершилась реконструкция наружного освещения. Установлены 166 фонарей.

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