На двух линиях Васильевского острова завершилась реконструкция наружного освещения

В Петербурге на 1-й и Кадетской линиях Васильевского острова завершилась реконструкция наружного освещения. Установлены 166 фонарей

Новые фонари появились на 83 декоративных чугунных опорах. Кроме того, установили 166 фонарей с энергосберегающими светодиодными матрицами. Теперь количество светильников выросло в 1,6 раза, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Кроме того отметили, что воздушные сети уличного освещения искажали восприятие пространства. В ходе проведенной реконструкции кабельные линии протяженностью 4,4 километра проложили в земле, а воздушные сети с подвесными светильниками демонтировали.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге поддержали регламент и штрафы для уличных музыкантов.