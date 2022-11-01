Специалисты зафиксировали следы землетрясений в Ладожском озере

Специалисты зафиксировали следы землетрясений в Ладожском озере
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Ученые нашли на дне Ладожского озера признаки землетрясений. Первый уступ обнаружили два года назад.

Ученые обнаружили следы землетрясений в Ладожском озере. При этом его принято считать сейсмически спокойной зоной. О находке журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, профессор, доктор географических наук Владимир Анохин.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты нашли на дне Ладожского озера субвертикальные уступы высотой до 100 метров. Первый уступ был найден около двух лет назад. С того момента было найдено еще шесть. На них нет следов обработки ледником — это значит, что уступы могут оказаться свежими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые разгадали загадку, почему некоторые люди кажутся «более аппетитными» для комаров, чем другие. тало известно, почему некоторые люди становятся магнитами для комаров. Оказалось, дело совсем не в составе крови, как подумали бы многие.

ладожское озеро ленобласть природа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пермский людоед вышел на свободу после двух десятков лет за решеткой
Боец ММА Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет от отравления
Продюсер Разин намерен заново заняться «Ласковым маем»
В Петербурге возвели памятник министру путей сообщения Российской империи ...
Церемония прощания с педагогом Майей Пильдес состоится 2 ноября в ...
Метрострой продлит «зеленую» ветку от «Беговой» до «Планерной»
Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино
В Петербурге 120 тысяч жителей лишены возможности выехать за границу