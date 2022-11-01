Специалисты зафиксировали следы землетрясений в Ладожском озере

Ученые нашли на дне Ладожского озера признаки землетрясений. Первый уступ обнаружили два года назад.

Ученые обнаружили следы землетрясений в Ладожском озере. При этом его принято считать сейсмически спокойной зоной. О находке журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, профессор, доктор географических наук Владимир Анохин.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты нашли на дне Ладожского озера субвертикальные уступы высотой до 100 метров. Первый уступ был найден около двух лет назад. С того момента было найдено еще шесть. На них нет следов обработки ледником — это значит, что уступы могут оказаться свежими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые разгадали загадку, почему некоторые люди кажутся «более аппетитными» для комаров, чем другие. тало известно, почему некоторые люди становятся магнитами для комаров. Оказалось, дело совсем не в составе крови, как подумали бы многие.