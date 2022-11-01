Петербург окутало пеленой тумана

Петербург окутало пеленой тумана
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Петербург накрыло плотным облаком тумана. Горожанам нужно быть осторожнее.

В Петербурге туман окутал улицы. Из окон квартир горожан не видно практически ничего. Спасатели предупредили петербуржцев и призвали соблюдать осторожность. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 1 ноября, в городе на Неве местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее. Это значит, что автомобилистам на дорогах следует соблюдать особую осторожность, а пешеходам – не терять бдительность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег. Специалист оценил, когда в Петербурге выпадет снег. В ближайшее время в городе будет дождливо. Синоптик Александр Колесов рассказал жителям Петербурга, когда им ждать первого снега.

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