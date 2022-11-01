В Петербурге 120 тысяч жителей лишены возможности выехать за границу

В Петербурге 120 тысяч жителей лишены возможности выехать за границу
Фото: unsplash

Порядка 120 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу. Оказалось, часть из них – должники по алиментам.

Около 120 тысяч жителей Петербурга не имеют возможности покинуть пределы России. Об этом заявила руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу Анна Лашкова. Она отметила, что порядка 5,5 тысяч из них – должники по алиментам.

В беседе с «Петербургским дневником» Лашкова пояснила, что данная мера – превентивная, ее применяют, чтобы у должников был стимул исполнить решение суда. Нередко санкция действует моментально – узнав том, что судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права на выезд за границу, должник сразу же гасит долги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге должники получили почти 14 тысяч досудебных претензий за неоплаченное тепло. С начала 2022 года за несвоевременную оплату потребленной тепловой энергии компания «Петербургтеплоэнерго» направила свыше 13 900 досудебных претензий должникам.

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В Петербурге 120 тысяч жителей лишены возможности выехать за границу