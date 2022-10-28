В Петербурге должники получили почти 14 тысяч досудебных претензий за неоплаченное тепло

В Петербурге должники получили почти 14 тысяч досудебных претензий за неоплаченное тепло. Фото: Pxhere

В Петербурге должники получили почти 14 тысяч досудебных претензий за неоплаченное тепло. Фото: Pxhere

С начала 2022 года за несвоевременную оплату потребленной тепловой энергии компания «Петербургтеплоэнерго» направила свыше 13 900 досудебных претензий должникам.

При этом в судебные органы на взыскание просроченной дебиторской задолженности подано более 2 800 исковых документов и заявлений на выдачу судебных приказов.

За 9 месяцев в результате претензионной работы должники оплатили 689,5 млн рублей, ещё 148 млн рублей поступило в рамках исполнительного производства.

В настоящее время «Петербургтеплоэнерго» ведёт активную работу с потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать тепло. При этом граждан предупреждают о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии петербуржцы могут на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет или в разделе «Оплата». Внести деньги по квитанции с комиссией можно через интернет-банкинг, а также в отделениях банков, Почты России или ЕИРЦ Петроэлектросбыт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что паспорта готовности к зиме были выданы на теплоэнергетическую инфраструктуру Санкт-Петербурга, Ленобласти и республики Карелия.