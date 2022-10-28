Петербургские теплоэнергетики получили паспорта готовности к зиме

Петербургские теплоэнергетики получили паспорта готовности к зиме
Петербургские теплоэнергетики получили паспорта готовности к зиме. Фото: Петербургтеплоэнерго

Паспорта готовности к зиме были выданы на теплоэнергетическую инфраструктуру Петербурга, Ленобласти и республики Карелия, сообщили в «Петербургтеплоэнерго».

Получение паспорта означает, что инфраструктура достаточно надежна и готова для соблюдения графика подачи тепла.

До начала отопительного сезона теплоэнергетики провели температурные и гидравлические испытания труб и устранили обнаруженные дефекты.

«Сформирован аварийный запас топлива, материалов и оборудования. С персоналом компании в полном объеме проведены противоаварийные и противопожарные тренировки», — рассказали теплоэнергетики.

Напомним, что «Петербургтеплоэнерго» подает тепло по 1,4 тыс. км труб, в том числе по 1080 км труб в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе подготовки к отопительному сезону в Санкт-Петербурге за сентябрь были завершены гидравлические испытания тепловых сетей. Тогда специалисты устранили 24 дефекта.

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Петербургские теплоэнергетики получили паспорта готовности к зиме