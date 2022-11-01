Церемония прощания с педагогом Майей Пильдес состоится 2 ноября в Петропавловской крепости

В Петербурге простятся с народным учителем России Майей Пильдес. Церемония состоится 2 ноября в Атриуме Петропавловской крепости.

Церемония прощания с народным учителем России, экс-директором Академической гимназии №56 Майей Пильдес состоится 2 ноября в Атриуме Петропавловской крепости. Информацией об этом поделилась вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в период с 10:00 до 11:45 с педагогом могут проститься ученики и их родители. С 12:00 – коллеги и друзья. Потехина поделилась, что Пильдес была для нее другом и ориентиром в течение многих лет, хотя их мнения совпадали не всегда. Так, педагог была изначально против смешанного формата обучения, однако позже признала, что это помогло перенести пандемию ковида легче, чем могло бы быть.

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