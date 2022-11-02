В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ

В Калининском, Московском и Петроградском районах Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, в Калининском районе с 3 по 26 ноября будет ограничено движение на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта из-за работ по реконструкции светофора.

Из-за прокладки водопровода в Московском районе с 3 по 14 ноября перекроют движение по Ташкентской улице у Парфеновской улицы.

В Петроградском районе с 3 по 16 ноября будет введено ограничение на движение транспорта по улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы.

Как отметили в ГАТИ, в обязанности подрядчика входит обеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении дорожных работ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 1 ноября штрафы за парковку во дворах будут обходиться петербуржцам на 50% дешевле. Скидка доступна в первые 20 дней с момента получения штрафа.