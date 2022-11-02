В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ

В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ
Фото: Baltphoto

В Калининском, Московском и Петроградском районах Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, в Калининском районе с 3 по 26 ноября будет ограничено движение на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта из-за работ по реконструкции светофора.

Из-за прокладки водопровода в Московском районе с 3 по 14 ноября перекроют движение по Ташкентской улице у Парфеновской улицы.

В Петроградском районе с 3 по 16 ноября будет введено ограничение на движение транспорта по улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы.

Как отметили в ГАТИ, в обязанности подрядчика входит обеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении дорожных работ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 1 ноября штрафы за парковку во дворах будут обходиться петербуржцам на 50% дешевле. Скидка доступна в первые 20 дней с момента получения штрафа.

дорожные работы ограничение движения транспорта


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ЗакС во втором чтении приняло поправки бюджет Петербурга на 2022 год
По факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело
Суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации
Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России
Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона
Лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести им 1,4 млн рублей
МИД России: запрет на въезд в Россию жителям стран Запада является нерациональным
В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ