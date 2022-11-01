С 1 ноября петербуржцы смогут оплатить штраф за парковку во дворах со скидкой 50%

С 1 ноября петербуржцы смогут оплатить штраф за парковку во дворах со скидкой 50%
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Петербуржцам дали скидку на оплату штрафов за неправильную парковку. Льгота будет действовать первые 20 дней с момента получения штрафа.

По поручению вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия Государственная административно-техническая инспекция согласовала с Минэкономразвития России возможность скидки на оплату штрафа за парковку во дворах для жителей города. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что скидка в 50% на оплату штрафа начнет действовать с 1 ноября. Льготы будут действовать первые 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. За 2022 год было вынесено более 17 тысяч постановлений за нарушение правил парковки во дворах на сумму 188 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 марта 2023 года российских автомобилистов будут штрафовать за резину не по сезону. В России собираются начать штрафовать водителей за покрышки не по сезону. Мера должна вступить в силу 1 марта 2023 года.

новости СПб парковка штрафы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Боец ММА Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет от отравления
Продюсер Разин намерен заново заняться «Ласковым маем»
В Петербурге возвели памятник министру путей сообщения Российской империи ...
Церемония прощания с педагогом Майей Пильдес состоится 2 ноября в ...
Метрострой продлит «зеленую» ветку от «Беговой» до «Планерной»
Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино
В Петербурге 120 тысяч жителей лишены возможности выехать за границу
Стало известно, что делать с сим-картой при ее попадании в руки мошенников