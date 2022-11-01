С 1 ноября петербуржцы смогут оплатить штраф за парковку во дворах со скидкой 50%

Петербуржцам дали скидку на оплату штрафов за неправильную парковку. Льгота будет действовать первые 20 дней с момента получения штрафа.

По поручению вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия Государственная административно-техническая инспекция согласовала с Минэкономразвития России возможность скидки на оплату штрафа за парковку во дворах для жителей города. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что скидка в 50% на оплату штрафа начнет действовать с 1 ноября. Льготы будут действовать первые 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. За 2022 год было вынесено более 17 тысяч постановлений за нарушение правил парковки во дворах на сумму 188 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 марта 2023 года российских автомобилистов будут штрафовать за резину не по сезону. В России собираются начать штрафовать водителей за покрышки не по сезону. Мера должна вступить в силу 1 марта 2023 года.