Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России

Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербуржцы тратят на базовую продуктовую корзину больше, чем остальные россияне. Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге городов по ценам на продукты.

Такие данные 1 ноября представил в своем исследовании холдинг «Ромир». Специалисты проанализировали 32 товарных группы, изучили цены на продукты питания в 9 торговых сетях.

Согласно опубликованным данным, средняя стоимость базового набора продуктов россиянина составила чуть больше 3 823 рубля. Самой большой она вышла у жителей Санкт-Петербурга – 4082 рубля.

Следующими в списке идут Химки, где базовая продуктовая корзина обходится в 4067 рублей. В Москве за такой же набор товаров придется заплатить 4047 рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что юрист Антон Недзвецкий рассказал россиянам о самых популярных способах обмана покупателей в магазинах. По его словам, наиболее распространено несоответствие итоговой стоимости продукта и ценника.

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