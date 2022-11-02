Новогодние елки в Петербурге: первая уже стоит у метро Озерки

Новогодние елки в Петербурге: первая уже стоит у метро Озерки
Фото: unsplash

Жители Санкт-Петербурга начали подготовку зимним праздникам. У станции метро Озерки уже стоит первая новогодняя ель.

«Судя по всему, дерево не имеет ношения к общегородским украшениям. Скорее всего, его поставил торговый комплекс», – пишет Мойка78, ссылаясь на одного из своих читателей, приславшего фотографию ели. Дерево высотой в несколько метров уже украшают красные и серебряные шары.

Отмечается, что монтаж рождественской ярмарки на Манежной площади запланирован на 18 ноября. На все время проведения работ территория площади будет ограждена.

Также в издании напомнили, что, по словам главы городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимира Рябовола, новогоднюю ель, предположительно, будут устанавливать на Дворцовой площади 5-7 декабря.

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