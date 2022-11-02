Утром 8 ноября в Петербурге зазвучат сирены

Власти Санкт-Петербурга 8 ноября проведут комплексную техническую проверку системы оповещения населения. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.

«По всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции», – уточнили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что вся проверка пройдет в период примерно с 10:35 до 11:00. За это время сирены передадут два сообщения – о начале и завершении комплексной проверки – а также предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Калининском, Московском и Петроградском районах Петербурга в период с 3 по 26 ноября ограничат движение из-за ремонтных работ.