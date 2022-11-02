Утром 8 ноября в Петербурге зазвучат сирены

Утром 8 ноября в Петербурге зазвучат сирены
Фото: unsplash

Власти Санкт-Петербурга 8 ноября проведут комплексную техническую проверку системы оповещения населения. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.

«По всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции», – уточнили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что вся проверка пройдет в период примерно с 10:35 до 11:00. За это время сирены передадут два сообщения – о начале и завершении комплексной проверки – а также предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Калининском, Московском и Петроградском районах Петербурга в период с 3 по 26 ноября ограничат движение из-за ремонтных работ.

проверка системы оповещения сирена


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге предварительно разрешили тратить материнский капитал на ...
Мошенники убедили 88-летнюю петербурженку отдать им более 1,5 млн рублей
Сенатор Нарусова: Собчак очень скоро будет в России
Ортопед рассказал, как сидеть за компьютером без боли в спине
В Петербурге создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона
С 3 по 6 ноября изменится график движения пригородные поездов на Северо-Западе
В отношении жителя Петербурга, похитившего ребенка, возбудили уголовное дело
Утром 8 ноября в Петербурге зазвучат сирены