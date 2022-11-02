Мошенники убедили 88-летнюю петербурженку отдать им более 1,5 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга, 1934 года рождения, обратилась в правоохранительные органы после того, как мошенники украли у нее почти 1,5 млн рублей.

Как выяснила Gazeta.spb, 31 октября в полицию обратилась 88-летняя пенсионерка, проживающая в Кировском районе Санкт-Петербурга. По ее словам, в 15:00 ей позвонила неизвестная и сообщила, что внучка потерпевшей попала в ДТП. По словам злоумышленницы, для решения вопроса требовались денежные средства.

В 18:00 пенсионерка в своей квартире передала неизвестному молодому человеку денежные средства на общую сумму в 1 558 000 рублей. Личность мужчины устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести ему 1,4 млн рублей. По его словам, так она могла обезопасить свой счет от мошенников.