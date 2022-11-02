Жители Петербурга могут оценить качество осенней уборки дворов

Жители Петербурга могут оценить качество осенней уборки дворов
Мойка78/Николай Овсянников

Смольный объявил об окончании осеннего месячника по благоустройству. Жители Санкт-Петербурга могут оценить качество уборки своих районов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование можно пройти в онлайн формате с 1 по 10 ноября на сайте мэрии Санкт-Петербурга. Горожане должны указать регион проживания, а затем выбрать один из пяти вариантов оценки.

«Такие опросы горожан проводятся дважды в год – в конце весеннего и осеннего месячников по благоустройству», – уточнили в пресс-службе администрации города.

Также отмечается, что при оценке учитывается уборка каждого района в целом, включая дворы, парки, скверы, территории у различных объектов – школ, социальных учреждений, больниц, магазинов и других.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Калининском, Московском и Петроградском районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ.


 

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