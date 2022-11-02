Проект Генплана Петербурга рассмотрят не раньше 1 марта 2023 года

Проект нового Генплана Санкт-Петербурга поступит на рассмотрение городского правительства к марту 2023 года. Об этом сообщил в своем telegram-канале зампредседателя партии яблоко Борис Вишневский.

«Проект нового Генплана будет только к марту 2023 года представлен на рассмотрение правительства Петербурга», – написал он в публикации.

Исходя из того, кто проект нового Генплана представят только в начале марта 2023 года, подчеркнул депутат, его рассмотрение Законодательным собранием состоится не раньше конца месяца. А может и в апреле.

Ранее Gazeta.spb писала, что новым аудитором Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга после Юрия Шутова был назначен Дмитрий Филатов. Его поддержали 38 депутатов Законодательного собрания. В числе кандидатов также были Гиоргий Вашакидще и Александр Дружинин.