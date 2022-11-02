Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга выбрали Дмитрия Филатова

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выбрали Дмитрия Филатов в качестве нового аудитора Контрольно-счетной палаты. Он займет место Юрия Шутова.

Как отметили в пресс-службе ведомства, кандидатуру Дмитрия Филатова поддержали 38 депутатов петербургского парламента. На должность аудитора также претендовали Гиоргий Вашакидще и Александр Дружинин.

«Прошел путь от ведущего специалиста Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями до начальника отдела правового и кадрового обеспечения Комитета территориального развития Санкт-Петербурга», – уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

Также отмечается, что Дмитрий Филатов является государственным служащим с 2006 года.

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