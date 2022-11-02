Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга выбрали Дмитрия Филатова

Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга выбрали Дмитрия Филатова
Фото: сайт Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выбрали Дмитрия Филатов в качестве нового аудитора Контрольно-счетной палаты. Он займет место Юрия Шутова.

Как отметили в пресс-службе ведомства, кандидатуру Дмитрия Филатова поддержали 38 депутатов петербургского парламента. На должность аудитора также претендовали Гиоргий Вашакидще и Александр Дружинин.

«Прошел путь от ведущего специалиста Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями до начальника отдела правового и кадрового обеспечения Комитета территориального развития Санкт-Петербурга», – уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

Также отмечается, что Дмитрий Филатов является государственным служащим с 2006 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ЗакС во втором чтении приняло поправки бюджет Петербурга на 2022 год.

ЗакС контрольно-счетная палата


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство Петербурга премирует более 200 полицейских
Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга выбрали Дмитрия Филатова
Новогодние елки в Петербурге: первая уже стоит у метро Озерки
ЗакС во втором чтении приняло поправки в бюджет Петербурга на 2022 год
По факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело
Суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации
Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России
Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона