ЗакС во втором чтении приняло поправки бюджет Петербурга на 2022 год

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело и приняло во втором чтении законопроект о внесении корректировок в бюджет на 2022 год.
«Петербургский парламент принял во втором чтении законопроект о корректировке бюджета 2022 года», – написал в своем telegram-канале председатель парламента Александр Бельский.
Депутаты одобрили две поправки. В рамках первой доходная часть бюджета будет увеличена до 1,107 триллиона рублей, расходная – до 10,06 триллиона. Также была одобрена установка профицита в размере 41,9 миллиарда рублей.
«Также намечено перераспределение ассигнований по ряду объектов АИП», – добавил Александр Бельский, уточнив, что дополнительные средства пойдут на развитие транспорта, поддержку предпринимателей и закупку медоборудования.
Вторая поправка предусматривает перераспределение средств на строительство транспортных объектов.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербургу выделят более 256 млн рублей на строительство метро в Кудрово.