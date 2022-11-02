ЗакС во втором чтении приняло поправки бюджет Петербурга на 2022 год

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело и приняло во втором чтении законопроект о внесении корректировок в бюджет на 2022 год.

«Петербургский парламент принял во втором чтении законопроект о корректировке бюджета 2022 года», – написал в своем telegram-канале председатель парламента Александр Бельский.

Депутаты одобрили две поправки. В рамках первой доходная часть бюджета будет увеличена до 1,107 триллиона рублей, расходная – до 10,06 триллиона. Также была одобрена установка профицита в размере 41,9 миллиарда рублей.

«Также намечено перераспределение ассигнований по ряду объектов АИП», – добавил Александр Бельский, уточнив, что дополнительные средства пойдут на развитие транспорта, поддержку предпринимателей и закупку медоборудования.

Вторая поправка предусматривает перераспределение средств на строительство транспортных объектов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербургу выделят более 256 млн рублей на строительство метро в Кудрово.