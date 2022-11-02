Петербургу выделят более 256 млн рублей на строительство метро в Кудрово

Петербургу выделят более 256 млн рублей на строительство метро в Кудрово
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Правительство Ленинградской области выделит свыше 256 000 000 рублей в бюджет Санкт-Петербурга для строительства станции метро «Кудрово».

Как сообщает телеканал 78, выделенные средства пойдут на компенсации собственникам земельных участков, изымаемых в рамках строительства метро. Компенсации также полагаются владельцам гаражей, которые находятся этих территориях.

К проектированию нового объекта Петербургский КРТИ приступил в 2022 году. В планах метростроителей два вестибюля, а также электродепо с рельсовыми и автодорожными подходами, и вентиляционные шахты.

Работы над станцией метро «Кудрово» должны завершиться к 2029 году.

Ранее Gazeta.sbp сообщала, что Невско-Василеостровская линия метро Санкт-Петербурга будет продолжена. Метростроители двинутся от «Беговой» к «Планерной» в 2023 году.

метро Петербург Кудрово станция метро "Кудрово"


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ЗакС во втором чтении приняло поправки бюджет Петербурга на 2022 год
По факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело
Суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации
Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России
Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона
Лже-сотрудник Центробанка убедил пенсионерку перевести им 1,4 млн рублей
МИД России: запрет на въезд в Россию жителям стран Запада является нерациональным
В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонтных работ