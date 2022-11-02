Петербургу выделят более 256 млн рублей на строительство метро в Кудрово

Правительство Ленинградской области выделит свыше 256 000 000 рублей в бюджет Санкт-Петербурга для строительства станции метро «Кудрово».

Как сообщает телеканал 78, выделенные средства пойдут на компенсации собственникам земельных участков, изымаемых в рамках строительства метро. Компенсации также полагаются владельцам гаражей, которые находятся этих территориях.

К проектированию нового объекта Петербургский КРТИ приступил в 2022 году. В планах метростроителей два вестибюля, а также электродепо с рельсовыми и автодорожными подходами, и вентиляционные шахты.

Работы над станцией метро «Кудрово» должны завершиться к 2029 году.

Ранее Gazeta.sbp сообщала, что Невско-Василеостровская линия метро Санкт-Петербурга будет продолжена. Метростроители двинутся от «Беговой» к «Планерной» в 2023 году.