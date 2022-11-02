Линию метро от «Беговой» до «Планерной» в Петербурге продолжат в 2023 году

Невско-Василеостровская линия метро Санкт-Петербурга будет продолжена. Дополнительное соглашение на проведение работ уже утверждено.

Как сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы», реализация первого этапа продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Планерной» начнется в 2023 году. В рамках подготовительных работ будет возведен стартовый комплекс для монтажа проходческого щита «Надежда» и обустроен временный котлован и железобетонные конструкции.

Также метростроители займутся временной монолитной обделкой для ввода оборудования, проведут ревизию и монтаж самого щита, а также заменят быстроизнашиваемые запчасти. На весь процесс уйдет около полугода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга завершили ремонтные работы. Было заменено асфальтобетонное покрытие.