Линию метро от «Беговой» до «Планерной» в Петербурге продолжат в 2023 году

Линию метро от «Беговой» до «Планерной» в Петербурге продолжат в 2023 году
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Невско-Василеостровская линия метро Санкт-Петербурга будет продолжена. Дополнительное соглашение на проведение работ уже утверждено.

Как сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы», реализация первого этапа продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Планерной» начнется в 2023 году. В рамках подготовительных работ будет возведен стартовый комплекс для монтажа проходческого щита «Надежда» и обустроен временный котлован и железобетонные конструкции.

Также метростроители займутся временной монолитной обделкой для ввода оборудования, проведут ревизию и монтаж самого щита, а также заменят быстроизнашиваемые запчасти. На весь процесс уйдет около полугода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга завершили ремонтные работы. Было заменено асфальтобетонное покрытие.

метро строительство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Линию метро от «Беговой» до «Планерной» в Петербурге продолжат в 2023 году
Пермский людоед вышел на свободу после двух десятков лет за решеткой
Боец ММА Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет от отравления
Продюсер Разин намерен заново заняться «Ласковым маем»
В Петербурге возвели памятник министру путей сообщения Российской империи ...
Церемония прощания с педагогом Майей Пильдес состоится 2 ноября в ...
Метрострой продлит «зеленую» ветку от «Беговой» до «Планерной»
Годовалый мальчик внезапно умер в Мурино