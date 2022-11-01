В Петербурге завершили ремонт Пулковского шоссе

В Петербурге завершили ремонт Пулковского шоссе
Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга

На Пулковском шоссе заменили дорожное покрытие. Работы проводились в определенное время.

На Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга завершили ремонтные работы. Было заменено асфальтобетонное покрытие. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Специалисты провели замену изношенного дорожного полотна и бордюра. Общая протяженность работ составила 5,85 км. Пулковское шоссе – одно из самых используемых петербургскими автомобилистами. По этой причине работы проводились в часы, когда движение было максимально свободным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца 2023 года в Санкт-Петербурге отремонтируют Ладожский вокзал. На Ладожском вокзале Петербурга начали проводить ремонтные работы, в рамках которых обновят инженерные системы и пассажирскую инфраструктуру.

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