До конца 2023 года в Санкт-Петербурге отремонтируют Ладожский вокзал

На Ладожском вокзале Петербурга начали проводить ремонтные работы, в рамках которых обновят инженерные системы и пассажирскую инфраструктуру. Все мероприятия планируют завершить до конца 2023 года.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что на первом этапе отремонтированы системы водоснабжения и отопления на вокзале, а также установлены четыре подъёмника для маломобильных пассажиров. Кроме того специалисты заменили два эскалатора, напольное покрытие на четвёртом этаже и двери на входе в вестибюль, ведущий к метро. Ко всему прочему на фасаде вокзала появились новые вывески с логотипом. Кровлю здания хотят полностью обновить до конца текущего года.

На втором этапе заменят еще два эскалатора, которые ведут от метро к вокзалу и пригородным поездам. В зале ожидания появятся новые скамейки, которые оборудуют местами для зарядки телефонов и подстаканниками.

На вокзале в рамках ремонтных работ заменят лестничный сход на Зольную улицу, проведут работы по модернизации парковки, в частности, установят безлюдную технологию и систему Fast Track, позволяющую самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на стоянке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спустя 22 года в Северной столице для движения транспорта после капитального ремонта откроют Рыбацкий мост.