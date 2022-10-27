Спустя 22 года в Петербурге для движения транспорта откроют Рыбацкий мост

Рыбацкий мост в Невском районе Санкт-Петербурга перекинут через реку Славянку. С 2000 года он был доступен только для пешеходов, но после капитального ремонта, который планируют закончить через год, путь через переправу будет открыт и автомобилям.

В пресс-службе Смольного сообщили, что переправа, расположенная на левом берегу Невы в створе Рыбацкого и Советского проспектов последний раз подлежала капитальному ремонту в 1980 году. За годы из-за коррозии балок на железобетонных пролетных строениях появились дефекты.

В связи с этим было принято решение начать капитальный ремонт Рыбацкого моста и открыть по нему движение автотранспорта впервые за 22 года, так как кроме самой переправы специалисты отремонтируют еще и подходы к ней. Таким образом, после ремонта параметры моста, в том числе и грузоподъемность, будут соответствовать современным нормативам.

Длина переправы не изменится. Она составит 139,6 м, однако ширина одного из тротуаров увеличится до 3 м. В настоящее время проводятся подготовительные работы к капитальному ремонту Рыбацкого моста. Уже установлена схема организации дорожного движения.

В пресс-службе добавили, что на время работ будет обустроен временный пешеходный мост. Известно, что строительно-монтажные работы планируется завершить до 15 октября 2023 года.

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