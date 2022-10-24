Горожанам рассказали, на чем ездить после закрытия «Чернышевской» на реконструкцию с 25 октября

Горожанам рассказали, на чем ездить после закрытия "Чернышевской" на реконструкцию. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Горожанам рассказали, на чем ездить после закрытия "Чернышевской" на реконструкцию. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

С завтрашнего дня, 25 октября, станция метро «Чернышевская» закрывается на реконструкцию. Она не будет функционировать полтора года. В связи с этим пассажирам нужно подумать о новых маршрутах и вариантах, как можно доехать до нужного места назначения.

Известно, что на станции проведут работы и установят эскалаторы для увеличения пропускной способности. В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга назвали альтернативные способы передвижения для горожан на время ремонта станции «Чернышевская».

Информируется, что «Горэлектротранс» планирует усилить 2 троллейбусных маршрута. Речь идет о № 15 и № 33. Также на дороги выйдут 8 дополнительных транспортных средств. Троллейбус № 33 будет курсировать по выходным дням, до этого он функционировал только по будням. Маршрут пролегает от проспекта Солидарности до Литейного проспекта.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться четырьмя автобусными маршрутами, которые доставят их до других ближайших станций метро красной ветки. Среди таких маршруты № 21, идущий до «Площади Ленина», а также № 136, № 136М и № 169А, направляющиеся до «Площади Восстания».

Помимо этого будут усилены автобусные маршруты № 22, № 46, № 105, № 290. В общей сложности для удобства граждан запустят 37 дополнительных транспортных средств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице ремонт станции метро «Ладожская» перенесли на 2023 год из-за плохого состояния путей, по которым должны были отвозить пассажиров до ближайшей станции.