Станцию петербургского метро «Ладожская» вопреки планам начнут ремонтировать в 2023 году

В Петербурге ремонт станции метро «Ладожская» перенесли на 2023 год. Все из-за плохого состояния путей, по которым должны были отвозить пассажиров до ближайшей станции.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем telegram-канале рассказал о новых сроках ремонта на станции метро «Ладожская». Приводить станцию в порядок рабочие должны были начать в конце этого года, однако ремонт перенесли на первый квартал 2023 года.

«Состояние трамвайных путей неудовлетворительное — не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади. Принял решение перенести закрытие «Ладожской» на ремонт на первый квартал 2023 года. К этому времени все работы должны быть завершены», — написал Поляков.

Помимо ремонта трамвайных путей, за это время Комтранс разработает план по движению наземного общественного транспорта, обустройству выделенной полосы на Заневском проспекте и временной посадочной площадки для трамваев на Гранитной улице вблизи остановок трамвая «Чижик».

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