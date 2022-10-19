Петербуржцев попросили не покупать красноухих черепах у входа в метро

Жителям Северной Столицы рассказали, почему не стоит покупать у метро красноухих черепах. Оказывается, из милых малышей они с легкостью вырастают в агрессивных захватчиков территории.

По данным пресс-службы Росприроднадзора, около петербургского метро все чаще стали продавать красноухих черепах без документов. Специалисты предупредили горожан: эти на первый взгляд милые земноводные быстро вырастают и могут кусать своих хозяев.

Продавцы красноухих черепах часто врут покупателям, что земноводные останутся маленькими и будут неприхотливы в уходе. В результате обманутые петербуржцы избавляются от новых питомцев, выпуская их в ближайший водоем, что является большой ошибкой.

Дело в том, что красноухая черепаха вытесняет из мест обитания другие виды. К примеру, земноводные прогоняют птиц из гнезд, уничтожая кладку их яиц. Естественным ареалом обитания черепах считается южная часть США и северной Мексики, в других местностях они наносят экологический вред.

Кроме того, красноухие черепахи могут быть носителями бактерий сальмонеллы. Без соответствующих документов их покупать просто опасно, ведь они легко могут заразить своих хозяев. Что еще хуже, эти земноводные могут погибнуть в естественных условиях с наступлением холодов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что биолог Глазков призвал петербуржцев не колотить палками диких лисиц.