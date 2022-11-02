За октябрь Петербурге зафиксировали более 1,2 млн нарушений ПДД

В течение октября на территории Санкт-Петербурга было зафиксировано свыше 1,2 миллиона нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно опубликованным данным, почти 1,1 млн или 96% нарушений связаны с превышением скоростного режима. Более 29 тысяч (2,4%) приходится на проезд на запрещающий сигнал светофора. Еще 10 тысяч (08,%) – движение по обочине. Также в октябре зафиксировали 8 тысяч (0,7%) случаев движения или остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

«В Санкт-Петербурге за безопасностью на дорогах следят более 900 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что в их число входят 44 передвижных комплекса.

По данным пресс-службы, с начала 2022 года количество ДТП уменьшилось на 16,4%, а смертность – на 38,6%, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Ранее Gazeta.spb рассказала, что на Лыжном переулке 25-летняя водительница иномарки, которую привлекали за нарушение ПДД 14 раз, сбила четвероклассницу.