На Лыжном переулке петербурженка на иномарке сбила четвероклассницу

На Лыжном переулке школьницу сбила иномарка. За рулем находилась 25-летняя нарушительница.

В понедельник, 31 октября, в полицию Приморского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала несовершеннолетняя. На Лыжном переулке 25-летняя горожанка за рулем автомобиля Mini Cooper сбила четвероклассницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых, когда на нее совершила наезд женщина на иномарке. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. За 2022 год водительница привлекалась за нарушения ПДД 14 раз.

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