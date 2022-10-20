Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Фото: скриншот канала YouTube

Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую и позвонила в полицию.

По информации пресс-службы ГИБДД Калужской области, актриса Анна Большова сбила насмерть женщину ночью в пятницу 14 октября. Артистка в трезвом состоянии ехала за рулем своей Audi в одиночестве, когда через неосвещенную дорогу решила перебежать женщина.

После ДТП Большова самостоятельно вызвала скорую и позвонила в полицию, но сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

«В деревне Грачевка, на улице Садовая около дома № 1 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода, неустановленную женщину, 30-35 лет. В результате ДТП погиб пешеход, скончалась на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Большакова исполняла роли в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Виола Тараканова», «Солдаты», а также прославилась, сыграв в телепостановке рок-оперы «Юнона и Авось».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что прокуратура Калининского района обвинила актера сериала «Улицы разбитых фонарей» в разбое.

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