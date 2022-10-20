Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую и позвонила в полицию.

По информации пресс-службы ГИБДД Калужской области, актриса Анна Большова сбила насмерть женщину ночью в пятницу 14 октября. Артистка в трезвом состоянии ехала за рулем своей Audi в одиночестве, когда через неосвещенную дорогу решила перебежать женщина.

После ДТП Большова самостоятельно вызвала скорую и позвонила в полицию, но сбитая женщина скончалась до приезда врачей.