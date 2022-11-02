В Петроградском районе ограничат движение из-за фестиваля «Чудо света» с 4 по 6 ноября

В Петроградском районе ограничат движение из-за фестиваля «Чудо света» с 4 по 6 ноября
Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В начале ноября в Северной столице пройдет фестиваль «Чудо света», из-за которого движение на некоторых улицах Петроградского района будет перекрыто.

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, с 4 по 6 ноября в период с 17:30 до 23:30 водители не смогут проехать по проспекту Добролюбова от Мытнинской набережной к Кронверской.

Также им в указанное время будет недоступна сама Мытининская набережная от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта.

Кроме того, будет перекрыто движение на Кронверкской набережной и дороге на территории Александровского парка вдоль дома № 3.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, в связи с празднованием Дня народного единства, в период с 3 по 6 ноября изменится график движения пригородных поездов на Северо-Западе. 3 ноября, составы будут следовать по пятничному графику, 4 и 5 ноября – по графику субботы, а 6 ноября – в соответствии с воскресным расписанием.

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